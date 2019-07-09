Прокуратура пресекла незаконную выдачу кредитов в Пскове
Прокуратура пресекла незаконную выдачу кредитов в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Финанс-Гарант», которое не является кредитной организацией, незаконно выдавало потребительские займы, погашение которых производилось с использованием средств материнского капитала.
В отношении руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов). Суд привлек должностное лицо компании к ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.