На месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе заложили камень

10:24, 12 июля 2019, ПАИ

12 июля состоялось открытие закладного камня на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы», посвященного 75-летию освобождения поселка Идрица Себежского района от немецко-фашистских захватчиков. Камень заложили на транспортной развязке на 574 км автодороги М9 «Балтия», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Себежского района Леонид Курсенков поблагодарил всех, кто представил проекты на конкурс. Он отметил, что теперь нужно подготовить смету на установку памятника и найти финансирование. Глава муниципалитета также выразил благодарность ФКУ Упрдор «Северо-Запад» за предоставление земельного участка. «Задумка великая и серьёзная, она должна напоминать проезжающим, что есть такая Идрица», - подчеркнул Леонид Курсенков. По его словам, очень мало людей знает историю Знамени Победы, и первоочередная задача - чтобы о нем знала молодежь.

Он добавил, что на территории Себежского района сейчас проходит «Вахта памяти», поисковики уже обнаружили останки 7 бойцов.

На конкурс эскиза памятного знака было подано 6 заявок, в итоге решено объединить две из них, дополняющие друг друга, в один эскиз. 8 июля коллективный проект был признан победителем.

12 июля 1944 войска 2-го прибалтийского фронта прорвали оборону немцев и освободили свыше 1000 населенных пунктов, включая Идрицу.

В 2019 году отмечается 120-я годовщина основания поселка.