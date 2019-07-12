0
10:24
На месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе заложили камень
06:05
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
23:00
Прокурор Великих Лук снят с должности
22:17
Делегация Псковской области участвует в выставке «Всероссийский день поля – 2019»
19:50
60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
18:52
Врачи о выделении полумиллиарда рублей для псковского здравоохранения: Это историческое событие
16:47
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
Еще новости
Общество

На месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе заложили камень

12 июля состоялось открытие закладного камня на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы», посвященного 75-летию освобождения поселка Идрица Себежского района от немецко-фашистских захватчиков. Камень заложили на транспортной развязке на 574 км автодороги М9 «Балтия», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Себежского района Леонид Курсенков поблагодарил всех, кто представил проекты на конкурс. Он отметил, что теперь нужно подготовить смету на установку памятника и найти финансирование. Глава муниципалитета также выразил благодарность ФКУ Упрдор «Северо-Запад» за предоставление земельного участка. «Задумка великая и серьёзная, она должна напоминать проезжающим, что есть такая Идрица», - подчеркнул Леонид Курсенков. По его словам, очень мало людей знает историю Знамени Победы, и первоочередная задача - чтобы о нем знала молодежь.

Он добавил, что на территории Себежского района сейчас проходит «Вахта памяти», поисковики уже обнаружили останки 7 бойцов.

На конкурс эскиза памятного знака было подано 6 заявок, в итоге решено объединить две из них, дополняющие друг друга, в один эскиз. 8 июля коллективный проект был признан победителем.

12 июля 1944 войска 2-го прибалтийского фронта прорвали оборону немцев и освободили свыше 1000 населенных пунктов, включая Идрицу.  

В 2019 году отмечается 120-я годовщина основания поселка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе заложили камень
12 июля 2019
На месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе заложили камень
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
12 июля 2019
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
Прокурор Великих Лук снят с должности
11 июля 2019
Прокурор Великих Лук снят с должности
Делегация Псковской области участвует в выставке «Всероссийский день поля – 2019»
11 июля 2019
Делегация Псковской области участвует в выставке «Всероссийский день поля – 2019»
60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
11 июля 2019
60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
11 июля 2019
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
11 июля 2019
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
11 июля 2019
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области

Идет загрузка...