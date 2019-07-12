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5 тысяч рублей лишился великолучанин, пытаясь купить веломобиль

32-летний житель Великих Лук перевел пять тысяч рублей мошеннику за веломобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, великолучанин решил приобрести технику через один из сайтов в интернете. Он созвонился с «продавцом», и тот предложил ему сначала перечислить деньги. Мужчина предоставил клиенту свои «паспортные данные», и великолучанин выполнил условия, переведя на указанный счет пять тысяч рублей. Однако заказанный веломобиль он так не получил, а «продавец» перестал выходить с ним на контакт.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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