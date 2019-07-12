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Общество

Первые свадьбы состоялись в обновлённом Дворце бракосочетания в Пскове

12 июля Дворец бракосочетания в Пскове официально открылся после капитального ремонта. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в этот день в обновленном здании поженились 16 пар.  

Дворец бракосочетания расположен на улице Детской, 2, в историческом здании «Дом Лавриновского», которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Капитальный ремонт здания начался в 2017 году, на эти цели было выделено более 25 млн рублей из федерального бюджета. Во Дворце бракосочетания отреставрировали фасад, произвели внутреннюю отделку помещений, обновили интерьер, заменили инженерные сети, усилили перекрытия второго этажа, также благоустроена прилегающая территория.

В реконструированном здании работают два зала для торжественной регистрации - большой и малый, а также по две комнаты жениха и невесты.

8 июля качество проведенных работ оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон и председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов. Глава региона остался доволен увиденным, однако, поручил обустроить парковку на прилегающей территории. 

О том, как изменился псковский Дворец бракосочетания, читайте здесь>>>

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