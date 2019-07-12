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Общество

Цифровые сервисы заменят водителей и продавцов через 10 лет

Цифровые сервисы через десять лет заменят водителей автотранспорта и продавцов, считает ректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, пишет ТАСС.

Ярослав Кузьминов отметил, что сейчас формально существует профессия почтальона, так как почти вся корреспонденция доходит с помощью цифровых сервисов. По его мнению, через десять лет с вероятностью 90% цифровые сервисы заменят также водителей, охранников, технических переводчиков и продавцов.

По мнению ректора, людям предстоит привыкнуть к тому, что самые массовые профессии уйдут в прошлое. По последним данным в России водителями и продавцами работают 14 миллионов человек.

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