Цифровые сервисы заменят водителей и продавцов через 10 лет

18:24, 12 июля 2019, ПАИ

Цифровые сервисы через десять лет заменят водителей автотранспорта и продавцов, считает ректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, пишет ТАСС.

Ярослав Кузьминов отметил, что сейчас формально существует профессия почтальона, так как почти вся корреспонденция доходит с помощью цифровых сервисов. По его мнению, через десять лет с вероятностью 90% цифровые сервисы заменят также водителей, охранников, технических переводчиков и продавцов.

По мнению ректора, людям предстоит привыкнуть к тому, что самые массовые профессии уйдут в прошлое. По последним данным в России водителями и продавцами работают 14 миллионов человек.