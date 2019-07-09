К «Порталу поставщиков» подключились псковские заказчики госзакупок

18:18, 12 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, в соответствии с которым с 12 июля для псковские заказчики госзакупок могут использовать автоматизированную информационную систему «Портал поставщиков». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, использовать портал смогут государственные учреждения региона при закупках товаров, работ и услуг у единственного поставщика, то есть в рамках пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

«Портал поставщиков» был разработан Правительством Москвы. Он предоставляет заказчикам инструментарий для реализации неконкурентных закупок у единственного поставщика на конкурентной основе. Планируется, что в перспективе система будет интегрирована с Единым агрегатором торговли.

Как пояснили в Комитете по закупкам Псковской области, применение «Портала поставщиков» даст возможность заказчикам экономить, а предпринимателям – конкурировать на рынке малых закупок.

Сотрудничество в сфере закупок между Псковской областью и Москвой развивается в рамках Соглашения, которое губернатор Михаил Ведерников заключил на Российском инвестиционном форуме в Сочи в прошлом году.