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Экономика

В России вернутся к типовому проектированию в строительстве

В России хотят возродить институт типового проектирования в строительстве, который поможет быстрее и дешевле строить объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщает РБК.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, идёт подготовка соответствующей законодательной базы. Об этом глава кабмина заявил на совещании, посвящённом национальным проектам.

Медведев отметил, что в Градостроительный кодекс недавно внесены изменения, которые позволят застройщикам избавиться от проведения неоправданных повторных экспертиз проектной документации. Затем будут подготовлены соответствующие подзаконные акты для применения их на практике.

Уточняется, что в настоящее время в России существует реестр экономически эффективной проектной документации, который ведет Минстрой. В этом реестре содержатся более 1 тыс. типовых проектов школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры, административных зданий и других. Но на практике их приходится адаптировать к условиям региона,. В конечном счёте это требует дополнительных средств и времени на проектирование.

Минстрой намерен создать библиотеку повторных проектов с учетом региональных особенностей. Она позволит копировать как типовой проект объекта, так и его вариации в привязке к региону. Для ее создания потребуется по 300 млн рублей ежегодно в течение трёх лет.

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