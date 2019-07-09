0
19:30
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
10:33
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
16:31
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
13:23
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
18:11
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
14:22
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
16:05
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Еще новости
Экономика

Несколько семинаров посетили участники делегации Псковской области на Всероссийском дне поля

В городе Пушкин Ленинградской области на базе «Санкт-Петербургского государственного аграрного университета» продолжается выставка-форум Всероссийский день поля - 2019. Участники делегации Псковской области сегодня посетили несколько семинаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по сельскому хозяйству и Гостехнадзору Пскоской области.

Председатель комитета Николай Романов и его первый заместитель Татьяна Бабичева участвовали в панельной дискуссии «Роль мелиорации в производстве экспортно-ориентированной продукции АПК», на которой ведущие сельскохозяйственные регионы России поделились своим опытом развития мелиорации и экспортным потенциалом регионов на мелиорируемых землях. Начальник отдела растениеводства и механизации Дмитрий Николаев принял участие в семинаре «Современные технологии производства и переработки рапса». Эта культура является одной из ведущих в Псковской области.

После семинаров участники делегации посетили выставочные стенды сельскохозяйственных предприятий.

Напомним, что выставка Всероссийский день поля – это масштабное событие, которое позволяет собрать в одном месте все главные достижения отечественного АПК и ключевые перспективные наработки отрасли, наглядно демонстрируя не только то, какого уровня достигло сельское хозяйство сегодня, но и то, каким оно будет уже завтра.

Главной задачей выставки-форума является создание эффективной профессиональной площадки, на которой путем обмена опытом и развития деловых контактов отечественные аграрии смогут развивать свой потенциал, наращивать продуктивность и конкурентоспособность.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
09 июля 2019
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
08 июля 2019
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
04 июля 2019
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
03 июля 2019
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
02 июля 2019
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
02 июля 2019
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
01 июля 2019
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре
01 июля 2019
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре

Идет загрузка...