Несколько семинаров посетили участники делегации Псковской области на Всероссийском дне поля

20:51, 12 июля 2019, ПАИ

В городе Пушкин Ленинградской области на базе «Санкт-Петербургского государственного аграрного университета» продолжается выставка-форум Всероссийский день поля - 2019. Участники делегации Псковской области сегодня посетили несколько семинаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по сельскому хозяйству и Гостехнадзору Пскоской области.

Председатель комитета Николай Романов и его первый заместитель Татьяна Бабичева участвовали в панельной дискуссии «Роль мелиорации в производстве экспортно-ориентированной продукции АПК», на которой ведущие сельскохозяйственные регионы России поделились своим опытом развития мелиорации и экспортным потенциалом регионов на мелиорируемых землях. Начальник отдела растениеводства и механизации Дмитрий Николаев принял участие в семинаре «Современные технологии производства и переработки рапса». Эта культура является одной из ведущих в Псковской области.

После семинаров участники делегации посетили выставочные стенды сельскохозяйственных предприятий.

Напомним, что выставка Всероссийский день поля – это масштабное событие, которое позволяет собрать в одном месте все главные достижения отечественного АПК и ключевые перспективные наработки отрасли, наглядно демонстрируя не только то, какого уровня достигло сельское хозяйство сегодня, но и то, каким оно будет уже завтра.

Главной задачей выставки-форума является создание эффективной профессиональной площадки, на которой путем обмена опытом и развития деловых контактов отечественные аграрии смогут развивать свой потенциал, наращивать продуктивность и конкурентоспособность.