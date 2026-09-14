Предприниматель: Псковская молодёжь стала активнее интересоваться бизнесом

15:54, 14 сентября 2026, ПАИ

Молодёжь в Псковской области стала больше интересоваться возможностями развития в сфере бизнеса, заявила предприниматель, руководитель сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 сентября.

По её словам, сообщество «Росмолодёжь. Предпринимай» информирует молодых предпринимателей о существующих мерах поддержки.

«Сейчас у молодых предпринимателей есть возможность выезжать на различные городские и всероссийские фестивали, тестировать свою продукцию, проверять спрос на товар», – отметила Анастасия Чугунова и добавила, что интерес к бизнесу среди молодёжи растёт, однако представления о предпринимательстве у многих пока поверхностные.

Она подчеркнула, что сейчас для молодых предпринимателей в регионе создаётся очень много возможностей. «Росмолодёжь. Предпринимай» – это сообщество, где помогают масштабироваться от идеи до её реализации. Также можно посетить обучающие семинары, доступны система наставничества и нетворкинг.