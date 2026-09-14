Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Козловский обсудил поддержку трудовых коллективов с сотрудниками двух заводов

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский встретился с трудовыми коллективами двух производств в Великих Луках. В ходе рабочего визита вместе с депутатами Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной он посетил Великолукский локомотивовагоноремонтный завод (ВЛВРЗ) и Великолукский мясокомбинат. Подробности рабочего выезда Александр Козловский сообщил в своём канале в MAX.

Фото здесь и далее из канала Александра Козловского в MAX

На ВЛВРЗ Александр Козловский поблагодарил сотрудников за добросовестный труд. Отмечены работники, удостоенные наград Союза машиностроителей России: главный бухгалтер завода Ольга Чупова награждена медалью «За доблестный труд» II степени, благодарности Союза машиностроителей России получили начальник здравпункта фельдшер Светлана Алексеева и начальник отдела технического контроля Сергей Колесников.

На встрече с работниками мясокомбината был поднят ряд актуальных для города вопросов. Особое внимание уделили дальнейшему благоустройству левого берега Ловати. Жители отметили позитивные изменения городского пляжа, реализованные в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», и высказали предложения о продолжении работ, в частности об асфальтировании и освещении участка от Дятлинки в сторону стелы. Несмотря на наличие проекта реконструкции набережной, ключевым остаётся вопрос поиска источников финансирования.

Также на встрече обсудили необходимость комплексной реконструкции проспекта Ленина. Как и в случае с набережной, масштаб предстоящих работ значителен и их реализация напрямую зависит от обеспечения финансирования.

Среди других тем – благоустройство дворовых территорий, порядок предоставления жилья детям‑сиротам и вопросы уличного освещения. В частности, прозвучало предложение организовать освещение дороги на участке от деревни Дрождино до Демидово в Великолукском округе.

«Есть вопросы, которые можно решить достаточно быстро, есть крупные проекты, требующие серьёзной подготовки и финансирования. Все обращения, которые прозвучали сегодня, взяли в работу», – подчеркнул Александр Козловский.

Отметим, что поддержка промышленных предприятий и развитие экономики региона обсуждались на рабочей встрече президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Кремле 10 сентября. Глава региона доложил о росте промышленного производства почти на треть, об увеличении валового регионального продукта на душу населения и о привлечении частных инвестиций.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



14 сентября 2026

Вкладу уроженца Псковской земли в покорение Луны посвящён выпуск из цикла «Русской славы земля»
14 сентября 2026

Ещё три умные спортплощадки установят в Псковской области в 2027 году
14 сентября 2026

Александр Козловский обсудил поддержку трудовых коллективов с сотрудниками двух заводов
14 сентября 2026

Результаты благоустройства Центрального парка в Бежаницах оценили Вера Емельянова и Игорь Дитрих
14 сентября 2026

Вера Емельянова оценила ход благоустройства и капремонта в Локнянском округе
14 сентября 2026

Мотоциклисту оторвало ногу в аварии на трассе в Великолукском округе
14 сентября 2026

На трёх избирательных участках в Великих Луках откроют детские уголки
14 сентября 2026

В Пскове продолжается благоустройство городских пространств

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...