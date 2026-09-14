Александр Козловский обсудил поддержку трудовых коллективов с сотрудниками двух заводов

22:00, 14 сентября 2026, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский встретился с трудовыми коллективами двух производств в Великих Луках. В ходе рабочего визита вместе с депутатами Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной он посетил Великолукский локомотивовагоноремонтный завод (ВЛВРЗ) и Великолукский мясокомбинат. Подробности рабочего выезда Александр Козловский сообщил в своём канале в MAX.

На ВЛВРЗ Александр Козловский поблагодарил сотрудников за добросовестный труд. Отмечены работники, удостоенные наград Союза машиностроителей России: главный бухгалтер завода Ольга Чупова награждена медалью «За доблестный труд» II степени, благодарности Союза машиностроителей России получили начальник здравпункта фельдшер Светлана Алексеева и начальник отдела технического контроля Сергей Колесников.

На встрече с работниками мясокомбината был поднят ряд актуальных для города вопросов. Особое внимание уделили дальнейшему благоустройству левого берега Ловати. Жители отметили позитивные изменения городского пляжа, реализованные в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», и высказали предложения о продолжении работ, в частности об асфальтировании и освещении участка от Дятлинки в сторону стелы. Несмотря на наличие проекта реконструкции набережной, ключевым остаётся вопрос поиска источников финансирования.

Также на встрече обсудили необходимость комплексной реконструкции проспекта Ленина. Как и в случае с набережной, масштаб предстоящих работ значителен и их реализация напрямую зависит от обеспечения финансирования.

Среди других тем – благоустройство дворовых территорий, порядок предоставления жилья детям‑сиротам и вопросы уличного освещения. В частности, прозвучало предложение организовать освещение дороги на участке от деревни Дрождино до Демидово в Великолукском округе.

«Есть вопросы, которые можно решить достаточно быстро, есть крупные проекты, требующие серьёзной подготовки и финансирования. Все обращения, которые прозвучали сегодня, взяли в работу», – подчеркнул Александр Козловский.

Отметим, что поддержка промышленных предприятий и развитие экономики региона обсуждались на рабочей встрече президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Кремле 10 сентября. Глава региона доложил о росте промышленного производства почти на треть, об увеличении валового регионального продукта на душу населения и о привлечении частных инвестиций.