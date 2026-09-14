Предприниматель рассказала, почему туристы ценят псковские сувениры
Псков – город ремесленников, поэтому среди туристов очень ценится ручной труд. Об этом заявила предприниматель, руководитель сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 сентября.
«Вышивка на одежде – высший класс сувенирной продукции. Её очень быстро разбирают. Сейчас есть спрос на уникальный, культурный, региональный код в сувенирной продукции», – отметила Анастасия Чугунова.
Она добавила, что дизайнеров вдохновляют сильные личности, связанные с регионом, их сила воли и мужество. В качестве примера Анастасия Чугунова привела княгиню Ольгу.
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