Псковские студенты-стипендиаты встретились с представителем «Общества помощи русским детям»

21:15, 12 июля 2019, ПАИ

Ежегодная встреча студентов-сирот – участников стипендиального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда, поддержанного партнерами из Общества помощи русским детям (США), состоялась 11 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Международный образовательный проект Детского фонда по стипендиальной поддержке одаренных студентов-сирот Псковской области стартовал в 2003 году. Некоммерческая корпорация «Общество помощи русским детям инк.» решила поддерживать выпускников интернатных учреждений Псковской области, желающих получить образование. Начался проект с поддержки всего двух стипендиатов, а в 2018-2019 учебном году стипендию получают уже 39 студентов.

Всего за время реализации стипендиального проекта при поддержке ОПРД в нем приняли участие 107 бывших воспитанников соцучреждений области, 68 из которых благополучно окончили учебу и успешно устроились в жизни.

Встреча участников стипендиального проекта по традиции прошла на загородной базе отдыха. В этом году к ребятам приехала глава московского представительства Общества помощи русским детям Лада Юшкевич – все вместе подвели итоги учебного года, выпускникам вручили дипломы участников в стипендиальном проекте.

Ребята выразили благодарность за то, что поддержка ОПРД не только помогает хорошо учиться, но и мотивирует развиваться в целом, рассказали о своих успехах. Несколько участников подготовили творческие номера – например, студенты колледжа искусств сыграли на духовых инструментах, а выпускница Пыталовской специальной школы-интерната продемонстрировала, что такое жестовое пение.

После официальной части день продолжился активно: ребята ходили в бассейн, катались на велосипедах и катамаранах, играли на берегу озера в настольные игры под руководством игромастера клуба «Квокка».

«Хочу сказать каждому в отдельности большое спасибо за полученные эмоции от встречи, - благодарит стипендиатка Ольга Васильева, студентка Санкт-Петербургского педиатрического факультета, - это было действительно очень душевно, я бы сказала, что как будто бы побывала на посиделках в домашней обстановке, с самыми близкими людьми. Спасибо вам за эту домашнюю атмосферу, за самые добрые и позитивные эмоции!».

Напомним, что в целом стипендиальный проект Псковского детского фонда поддерживают благотворители из США, Голландии и Австрии. Финансовая помощь позволяет студентам полностью сосредоточиться на учебе, а психосоциальное сопровождение помогает понять, что есть люди, которые заботятся о них, волнуются об их будущем и всегда готовы помочь.