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Экономика

В ЦБ пророчат обвал цен на рынке жилья в России

Эксперты Банка России допускают вероятность того, что цены на жилье и объем строительства могут резко упасть, пишет Росбалт.

Как напоминают аналитики, Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает увеличение ежегодного объема жилищного строительства до исторического рекорда — 120 млн кв. метров к 2024 году (плюс 30% к 2018 году). Однако, подчеркивают эксперты, «реализация таких масштабных планов может столкнуться с рядом ограничений как со стороны предложения нового жилья, так и со стороны спроса».

В аналитической записке регулятора отмечается, что «весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам при достижении целевых показателей национального проекта может быть удовлетворен в течение 7—9 лет».

При этом, не исключают эксперты, «новые значимые источники спроса на ипотеку, с учетом накопленной к тому времени задолженности по ипотеке и уже достигнутого уровня обеспечения домохозяйств жильем, вряд ли появятся».

«Это может привести к резкому падению цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта. Такой исход вряд ли является желательным с точки зрения всех участников рынка — строительных компаний, банков и населения», — уверены в ЦБ.

Аналитики констатируют, что «планы по увеличению объемов строительства наложились на переход жилищной отрасли на кредитную модель финансирования, которая призвана решить важную социальную задачу — минимизировать риски покупателей жилья на первичном рынке».

Однако, предупреждают эксперты, «процесс перехода на эту модель будет непростым, прежде всего из-за накопленных проблем в строительстве».

«Многие неэффективные и финансово несостоятельные компании строительной отрасли будут вынуждены уйти с рынка. Это объективный процесс, который должен оздоровить отрасль. Кредитная модель финансирования лишь ускоряет его, но не является его причиной. Между тем в настоящее время около трети реализуемых проектов имеют невысокий уровень кредитоспособности. Поэтому застройщики, ведущие эти проекты, скорее всего, будут испытывать проблемы при переходе на новую модель банковского финансирования с использованием эскроу-счетов», — считают аналитики Центробанка.

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