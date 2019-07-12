555 нарушений земельного законодательства выявлены в Псковской области

09:20, 13 июля 2019, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области за полгода провело 790 проверок соблюдения требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявило и зафиксировало 555 нарушений собственниками земельного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и использованием земельных участков не по целевому назначению.

По итогам проверок выданы 411 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждены 322 дела об административных правонарушениях. Привлечено к административной ответственности 234 правонарушителя, а устранено 180 нарушений. Сумма наложенных штрафов составила 2 млн 688,2 тысяч рублей.