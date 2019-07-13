Россияне не готовы отказаться от мороженого

09:48, 13 июля 2019, ПАИ

Жители России не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, сообщает РИА Новости.

По словам директора сервиса Романа Майстера, несмотря на тенденцию к всеобщей экономии на товарах, россияне покупают мороженое довольно активно по всей стране. При этом он отмечает, что приобретение мороженого традиционно растёт летом, хотя и в другое время года жители России стараются не отказываться от этого продукта.

По данным исследования 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще. Из них 56% покупают мороженое как минимум раз в неделю, 21,9% — дважды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — четыре раза в неделю и около 4% - десять и более раз в неделю.