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Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах

В поселке Выбуты Псковского района проходит X фестиваль исторической реконструкции «Хельга-2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В данный момент идёт представление военно-исторических клубов из России и ближнего зарубежья. В 11:30 начнутся показательные выступления и мероприятия для зрителей. После пройдёт исторические реконструкции, музыкальные выступления, огненное шоу и откроется средневековая ярмарка. Также гости фестиваля смогут познакомиться с воинскими обычаями и традициями повседневной жизни руссов, славян, варягов. Площадка фестиваля будет разделена на сектора для реконструкторов, любителей истории и туристов. На территории фестиваля предусмотрена парковка для транспорта, охрана, пункты питания и биотуалеты.

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга-2019» проводится при поддержке администрации Псковской области и содействии администрации Тямшанской волости. На организацию мероприятия была выделена субсидия в размере 200 тысяч рублей.

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