Псковская полиция предупредила молодёжь об опасностях в интернете

16:23, 26 ноября 2026, ПАИ

Сотрудник УМВД России по Псковской области рассказал подросткам о способах вербовки через интернет, мошеннических схемах и уголовной ответственности за участие в преступлениях. Встреча прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в рамках Дня информации «Правонарушение, преступление и подросток. Не стань жертвой вербовки», приуроченного ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Особое внимание уделили вопросам кибербезопасности. Полицейский рассказал, как злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через социальные сети и мессенджеры, какие мошеннические схемы используют и почему молодые люди попадают в ловушки аферистов.

Отдельно обсудили дроперство, вовлечение подростков в работу мошенническими курьерами и сваттинг, а также ответственность за участие в подобных схемах.

Собравшихся предупредили, что предложения быстрого заработка могут скрывать серьёзные риски, а согласие на сотрудничество со злоумышленниками способно привести к уголовной ответственности. В завершение встречи участникам напомнили, что цифровая грамотность, бдительность и критическое отношение к информации в интернете помогают не только защититься от мошенников, но и не стать соучастником преступления.