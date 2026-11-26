В Псковском районе отремонтировали мост через реку Олешенку
Капитальный ремонт моста через реку Олешенку завершили в Псковском районе. Сооружение находится на нулевом километре автомобильной дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Новый мост протяжённостью 26,1 погонного метра состоит из двух гофрированных металлических арок. Подрядчик обустроил асфальтобетонное покрытие на самом сооружении и подходах к нему, организовал водоотвод с проезжей части и установил новые барьерные ограждения.
Мост обеспечивает транспортную доступность деревни Осиновичи и связывает её жителей с другими населёнными пунктами.
«Очень хорошо, что мы улучшаем транспортную доступность для жителей деревни. Обновлённый мост – это более комфортный и безопасный путь для людей. Приятно видеть результат своей работы», – отметил начальник участка Игорь Родионов.
На капитальный ремонт объекта из федерального бюджета выделили 134 млн рублей.
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