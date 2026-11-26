Как пережить зимнюю хандру и сохранить бодрость, рассказали псковичам

17:00, 26 ноября 2026, ПАИ

Сокращение светового дня и пасмурная погода нередко становятся причиной упадка сил и ухудшения настроения. Чтобы помочь организму адаптироваться к зиме и избежать хандры, важно наладить режим дня, правильно питаться и не забывать о физической активности. Рекомендациями в сюжете телеканала «Первый Псковский» поделилась главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

В первую очередь специалист советует наладить сон. В тёмные месяцы особенно важно высыпаться и отдыхать по семь-восемь часов в сутки.

Не менее значимо создать дома комфортную обстановку. Для этого можно использовать увлажнители воздуха и специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Также стоит чаще радовать себя приятными мелочами: вкусным чаем, тёплой едой и уютным местом для отдыха.

«В общем, устраивать всё так, чтобы это вызывало положительные эмоции», – отметила Мария Отраднова.

В зимний рацион врач рекомендует включать больше овощей и фруктов. Кроме того, важно сохранять физическую активность: делать зарядку и гулять на свежем воздухе, одеваясь по погоде.

«Не переохлаждаться, соблюдать рекомендации врачей, если есть какие-то заболевания. И конечно, не забывать про прививки, в частности от гриппа», – подчеркнула специалист.

С этими рекомендациями согласны и сами псковичи. Уличный опрос показал, что в холодное время года горожане стараются чаще гулять, проводить время с семьёй и добавлять в меню больше фруктов.