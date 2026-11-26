Реформу органов опеки и попечительства разрабатывают в России

17:14, 26 ноября 2026, ПАИ

В Госдуме готовят масштабную реформу системы опеки и попечительства. Как сообщила РИА Новости депутат Дарья Голубева, соответствующие изменения разрабатывает комитет нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства вместе с профильными ведомствами.

Поводом для пристального внимания к теме стал трагический случай в Вологодской области: по данным СУ СК РФ по региону, состоящая на профилактическом учёте многодетная семья, в которой воспитывались 12 детей, проживала в ненадлежащих условиях. Пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения, её семилетний брат госпитализирован в истощённом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.

По словам Дарьи Голубевой, реформа опеки направлена на то, чтобы сместить фокус с массовых изъятий на сохранение кровной семьи и адресную помощь. Депутат поделилась мнением, что без кадрового обновления и реальной ответственности чиновников на местах любые законы останутся на бумаге. «Государство обязано вести родителей за руку в кризисной ситуации, а не формально фиксировать нарушения. Вологодская трагедия – это требование к нам, законодателям, ускорить эту работу», – заключила она.