Марат Хуснуллин: Псковская область – лидер по обеспеченности жильём

16:06, 26 ноября 2026, ПАИ

Псковская область стала лидером по средней обеспеченности жильём в России: показатель составляет 39,3 квадратного метра на человека. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что регион достиг наивысших показателей, сообщает пресс-служба кабмина.

Марат Хуснуллин обратил внимание, что Правительство РФ продолжает последовательную работу по повышению качества жизни граждан, ключевым ориентиром которой являются жилищное строительство и рост обеспеченности населения жильём. На решение этих задач направлен национальный проект «Инфраструктура для жизни».

«Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное улучшение качества жизни людей, и центральный элемент этой работы – жилищное строительство. Причём ключевой вопрос – не само количество квадратных метров, а обеспеченность граждан жильём. Напомню, президентом поставлена задача к 2030 году увеличить этот показатель до 33 квадратных метров на человека. Мы шаг за шагом идём к достижению этой цели, несмотря на все сложности. При этом есть субъекты Российской Федерации, которые перевыполняют планы. Так, на сегодня показателя 2030 года по обеспеченности жильём достигли 30 регионов. Это те субъекты, которые ведут системную работу, и губернаторы которых уделяют этому вопросу личное внимание», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что наивысших показателей достигли Псковская область, где средняя обеспеченность жильём на сегодня составляет 39,3 квадратного метра на человека, Новгородская область – 38,2 квадратного метра, Тверская область – 38,2 квадратного метра, Калининградская область – 37,7 квадратного метра и Липецкая область – 37,7 квадратного метра.

Он подчеркнул, что заделы по вводу жилья, реализации проектов комплексного развития территорий и расселения аварийных домов, сформированные в прошлые годы, дают основания считать, что все показатели национального проекта к 2030 году будут выполнены.