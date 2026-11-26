Мобильные офисы налоговой службы продолжают работу в муниципалитетах Псковской области

15:36, 26 ноября 2026, ПАИ

Специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области продолжают консультировать жителей региона в ходе выездных приемов в муниципалитетах. Мобильные офисы работают в рамках информационной кампании по исполнению налоговых уведомлений, направленных в 2026 году, сообщили ПАИ в ведомстве.

Срок для своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2025 год – не позднее 1 декабря 2026 года.

Уведомления получили почти 306 тысяч жителей региона. Всего жителям Псковской области в 2026 году предстоит уплатить 1 млрд 388 млн рублей имущественных налогов. В настоящее время около 73 % (более 1 млрд рублей) от начисленной суммы уже поступило в бюджет.

Во время работы налоговых офисов жители населенных пунктов обращаются с вопросами о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц за 2025 год, получения налоговых уведомлений.

Специалисты управления также демонстрируют возможности и преимущества электронных сервисов ФНС России, рассказывают о том, как подключиться к личному кабинету налогоплательщика, помогают узнать о предоставлении льгот.

Так, во время работы мобильного офиса в Пушкинских Горах за консультациями по различным вопросам налогообложения обратилось более 80 налогоплательщиков. Все они получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, а в случае необходимости – распечатанные налоговые уведомления.

В следующий раз мобильный офис УФНС России по Псковской области будет работать в Новоржеве 1 декабря с 10:00 по адресу: ул. Германа, д. 55 (администрация Новоржевского муниципального округа). При обращении за государственными услугами потребуется паспорт.