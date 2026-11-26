Светофор у «Империала» отремонтируют в Пскове 28 ноября

16:19, 26 ноября 2026, ПАИ

Ремонт светофора проведут на перекрёстке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии в Пскове 28 ноября. Об этом сообщила администрация города в своём канале в мессенджере MAX.

Работы начнутся в 09:00 и продлятся до полного завершения.

Водителей просят проезжать перекрёсток в соответствии с установленными дорожными знаками и Правилами дорожного движения, а также учитывать проведение работ при планировании маршрута.