Светофор у «Империала» отремонтируют в Пскове 28 ноября
Ремонт светофора проведут на перекрёстке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии в Пскове 28 ноября. Об этом сообщила администрация города в своём канале в мессенджере MAX.
Работы начнутся в 09:00 и продлятся до полного завершения.
Водителей просят проезжать перекрёсток в соответствии с установленными дорожными знаками и Правилами дорожного движения, а также учитывать проведение работ при планировании маршрута.
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