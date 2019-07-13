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Общество

Россияне стали больше тратить на еду

Доля расходов россиян на продукты в общей структуре потребления граждан выросла за год, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Сбербанка.

По данным исследования, во втором квартале текущего года доля расходов на продукты выросла с 38,2% до 38,9% и продолжает оставаться самой высокой статьей расходов в семейном бюджете.

По мнению представителей Сбербанка, расходы на еду останутся прежними до тех пор, пока существенно не увеличатся реальные доходы населения. По словам аналитиков, доля расходов на продукты растёт из-за того, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

Специалисты Сбербанка также отметили, что на втором месте по доле трат идут коммунальные услуги. Однако во втором квартале текущего года доля этих расходов сократилась – с 15,4 до 15,2%. Кроме того, во втором квартале сократилась и доля расходов на одежду – с 10 до 9,7%. 

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