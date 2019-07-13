Фестиваль уличного кино пройдёт в Новосокольниках 20 июля

16:50, 13 июля 2019, ПАИ

20 июля в 22:00 в Новосокольниках состоится конкурсный показ всемирного фестиваля уличного кино, сообщили Псковскому агентству информации в информационном туристском центре Псковской области.

В рамках мероприятия жители Псковской области смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые в России за последние шесть лет. Вход на мероприятие свободный, площадка будет располагаться за домом культуры имени Воровского.

Летом этого года в акции по показу фестиваля примут участие более тысячи российских городов. Ожидается, что короткометражные фильмы молодых российских режиссёров увидят более миллиона зрителей.