В течение месяца завершится реконструкция фасада Псковской областной библиотеки

13:46, 14 июля 2019, ПАИ

В течение месяца завершится реконструкция фасада здания Псковской областной библиотеки на улице Профсоюзной в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ходе контрольного выезда на объект 14 июля. Он отметил, что осталось сделать подход к ступенькам, там будет так называемый «аквариум», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель подрядной организации Михаил Малинин рассказал, что работы ведутся по графику, идет тесное сотрудничество с отделом капитального строительства. Он также заявил, что дату окончания фасадных работ называть не будет, но пообещал, что завершены они будут по графику.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов обратил внимание на агротехнические сроки для благоустройства газона. «Будем считать, что 1 октября здесь всё будет идеально», - сказал он.

Василий Осипов и Сергей Грахов проконтролировали ход внутренних работ: на третьем этаже здания практически завершено оштукатуривание стен, готова шахта лифта, в подвальных помещениях началась сборка стеллажей.

Вице-губернатор констатировал, что библиотека на сегодняшний день самый беспроблемный объект среди тех, что реконструируются в рамках проведения Международных Ганзейских дней в Пскове.