0
06:05
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
16:04
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
09:56
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
17:26
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
15:28
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
17:01
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
15:10
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
Еще новости
Происшествия

19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане

19 человек получили ранения при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане. Инцидент произошёл на территории Дворца шекинских ханов в городе Шеки, пишут российские СМИ.  Ветка чинара, который был посажен почти 500 лет назад, в 1530 году, упала из-за сильного ветра.

С травмами различной степени тяжести к медикам обратились 19 человек, в том числе двое россиян и пять граждан Сирии. Четверо госпитализированы с травмами головы и конечностей. Их состояние оценивается как тяжёлое.  Для оказания необходимой помощи из Баку в Шеки направлены специалисты.

Отмечается, что никто из россиян за помощью в посольство РФ пока не обращался.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
12 июля 2019
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
10 июля 2019
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
08 июля 2019
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
05 июля 2019
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
05 июля 2019
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
04 июля 2019
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
04 июля 2019
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
04 июля 2019
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук

Идет загрузка...