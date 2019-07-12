19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане

16:20, 14 июля 2019, ПАИ

19 человек получили ранения при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане. Инцидент произошёл на территории Дворца шекинских ханов в городе Шеки, пишут российские СМИ. Ветка чинара, который был посажен почти 500 лет назад, в 1530 году, упала из-за сильного ветра.

С травмами различной степени тяжести к медикам обратились 19 человек, в том числе двое россиян и пять граждан Сирии. Четверо госпитализированы с травмами головы и конечностей. Их состояние оценивается как тяжёлое. Для оказания необходимой помощи из Баку в Шеки направлены специалисты.

Отмечается, что никто из россиян за помощью в посольство РФ пока не обращался.