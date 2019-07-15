Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019

11:25, 15 июля 2019, ПАИ

Боксер Мухаммад Шехов из Великих Лук нокаутировал соперника из Узбекистана Достонбека Улжабоева на соревнованиях по профессиональному боксу RCC Boxing Promotion 2019 (в весе 56,9 кг) в Екатеринбурге, сообщает RCC Boxing Promotions.

Великолучанин техническим нокаутом выиграл на 2-й минуте 1-го раунда. Мухаммад Шехов признался, что изначально рассчитывал на нокаут, но хотел «протянуть хотя бы 2 раунда, чтобы все прочувствовать».

«Но случился момент, который никак нельзя было упускать, — рассказал боксер. — Касательно моего соперника, могу сказать, что в боксе опасен любой соперник, и любой удар можно пропустить, поэтому я все равно был осторожен. Изначально у меня были другие планы, но предложили этот бой, и я решил не упускать эту возможность».

Мухаммад Шехов поблагодарил своего тренера Андрея Напольских, который всегда держит его в форме. Спортсмен ранее одержал 5 побед в профессиональном боксе, из них 2 — нокаутом.