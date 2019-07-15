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Общество

Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019

Фото RCC Boxing Promotions

Боксер Мухаммад Шехов из Великих Лук нокаутировал соперника из Узбекистана Достонбека Улжабоева на соревнованиях по профессиональному боксу RCC Boxing Promotion 2019 (в весе 56,9 кг) в Екатеринбурге, сообщает RCC Boxing Promotions.

Великолучанин техническим нокаутом выиграл на 2-й минуте 1-го раунда. Мухаммад Шехов признался, что изначально рассчитывал на нокаут, но хотел «протянуть хотя бы 2 раунда, чтобы все прочувствовать».

«Но случился момент, который никак нельзя было упускать, — рассказал боксер. — Касательно моего соперника, могу сказать, что в боксе опасен любой соперник, и любой удар можно пропустить, поэтому я все равно был осторожен. Изначально у меня были другие планы, но предложили этот бой, и я решил не упускать эту возможность».

Мухаммад Шехов поблагодарил своего тренера Андрея Напольских, который всегда держит его в форме. Спортсмен ранее одержал 5 побед в профессиональном боксе, из них 2 — нокаутом.

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