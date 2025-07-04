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Общество

Энергетики в Псковской области продолжают работать в режиме повышенной готовности

В Псковской, Новгородской областях и Республике Карелии продолжаются дожди, грозы и порывистый ветер. Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в этих регионах работают в режиме повышенной готовности. 215 аварийных бригад и 487 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения, сообщили ПАИ в энергокомпании.

265 дизельных генераторов общей мощностью 9,6 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

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