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Сегодня радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие

Сегодня радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие. В Пскове «Серебряный дождь» (88.3 FM) начал вещать четыре года назад, в составе нашего медиахолдинга. За это время гостями наших авторских программ на «Серебряном дожде» в Пскове стали почти тысяча человек.

  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
    Фото: ПАИ

Это огромное удовольствие - общаться с умными и интересными собеседниками и благодаря им помогать узнавать нашим слушателям что-то новое и важное, ориентироваться в жизненном пространстве. Оставайтесь с нами, под «Серебряным дождем».

Смотрите весь архив программ в плейлистах ПАИ в «ВКонтакте».

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