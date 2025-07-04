Сегодня радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие

09:30, 04 июля 2025, ПАИ

Сегодня радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие. В Пскове «Серебряный дождь» (88.3 FM) начал вещать четыре года назад, в составе нашего медиахолдинга. За это время гостями наших авторских программ на «Серебряном дожде» в Пскове стали почти тысяча человек.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Это огромное удовольствие - общаться с умными и интересными собеседниками и благодаря им помогать узнавать нашим слушателям что-то новое и важное, ориентироваться в жизненном пространстве. Оставайтесь с нами, под «Серебряным дождем».

Смотрите весь архив программ в плейлистах ПАИ в «ВКонтакте».