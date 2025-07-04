Лариса Яловик: Хороший сорт – основа технологии любой культуры

11:04, 04 июля 2025, ПАИ

Хороший сорт – это основа технологии любой культуры, отметила доцент кафедры земледелия и технологии производства продукции растениеводства Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат сельскохозяйственных наук Лариса Яловик во время круглого стола на тему «Импортозамещение нулевого цикла. Развитие отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Перспективы замены импортного материала отечественным» в медиацентре ПАИ.

«Успешность технологии любой культуры на 50 % зависит от сорта. Хороший сорт – это основа технологии любой культуры. Любой селекционер вкладывает самое лучшее туда, чтобы сорт был стрессоустойчивый, не болел, был вкусным», – отметила эксперт.

Она уточнила, что получить сорт не так просто. Бывает так, что люди выращивают несколько десятилетий.

«Например, я работала с люпином и сорт у меня был «Белозерный 110». Я не задумывалась, почему 110, а оказывается, на выявление этого сорта, чтобы он увидел производство, понадобилось 110 лет. Селекция в растениеводстве – это не просто», – рассказала Лариса Яловик.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о фестивале можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.