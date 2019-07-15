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Общество

«Яндекс.Такси» покупает софт и call-центры такси «Везет»

Софт и call-центры группы компаний «Везет» купила объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber (MLU B.V.). Как пишет ТАСС, сумма сделки при этом не раскрывается.

Отмечается, что акционеры «Везет» пoлучат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и дo 71,5 млн долларов при условии успешного достижения ключевых целей пo операционным и иным показателям. После завершения cделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндекcу», 35% - Uber, а 5,3% - сотрудникам в рамках программы поoщрения.

При этом пользователи «Везет» смогут по-прежнему вызвать такси как через приложения Rutaxi и «Везет», так и по телефону.

Отмечается, что цель сделки - ускорение развития такси в субъектах страны, улучшение безопасности поездок, расширение поддержки региональных таксопарков и водителей. На эти задачи «Яндекс.Такси» планирует также направить около 8 млрд рублей, из которых примерно 4 млрд рублей пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и еще столько же - на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

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