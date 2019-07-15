Галина Неваленная подала документы в ТИК для регистрации кандидатом на выборах в гордуму

17:32, 15 июля 2019, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная подала в территориальную избирательную комиссию Пскова документы для регистрации в качестве кандидата на выборы в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу 13 (Запсковье). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТИК Пскова.

На выборы Галину Неваленную выдвинула партия «Единая Россия». 26 мая ее кандидатуру на предварительном внутрипартийном голосовании поддержали 77,40% избирателей (298 из 385 человек).

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с тем, что Дмитрий Михайлов (КПРФ) отказался от депутатского мандата муниципального уровня 13 декабря 2018 года и получил вакантный мандат в региональном парламенте. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.