В Управлении Росгвардии по Псковской области прошёл конкурс детских рисунков

22:13, 15 июля 2019, ПАИ

Дети сотрудников и военнослужащих регионального Управления приняли участие в конкурсе рисунков «Моя семья», посвященном Дню семьи, любви и верности. На суд жюри было представлено более 30 работ, в которых дети рисовали свою семью так, как они её видят и чувствуют. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

По результатам конкурса, в возрастной категории до 12 лет, победителем стала Савченко Виталина, второе место заняла Афанасьева Вероника, а третье место заслуженно получил Богданов Александр. В возрастной категории 12-17 лет первое место заняла Ермачкова Ангелина, второе - Коваленко Сергей, третье - Аликина Дарья.

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность и вручил победителям грамоты и сладкие подарки.