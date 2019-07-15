0
18:18
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
17:25
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
16:25
Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
13:01
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Еще новости
Общество

В Управлении Росгвардии по Псковской области прошёл конкурс детских рисунков

Дети сотрудников и военнослужащих регионального Управления приняли участие в конкурсе рисунков «Моя семья», посвященном Дню семьи, любви и верности. На суд жюри было представлено более 30 работ, в которых дети рисовали свою семью так, как они её видят и чувствуют. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

По результатам конкурса, в возрастной категории до 12 лет, победителем стала Савченко Виталина, второе место заняла Афанасьева Вероника, а третье место заслуженно получил Богданов Александр. В возрастной категории 12-17 лет первое место заняла Ермачкова Ангелина, второе - Коваленко Сергей, третье - Аликина Дарья.

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность и вручил победителям грамоты и сладкие подарки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
15 июля 2019
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
15 июля 2019
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре

Идет загрузка...