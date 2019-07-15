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Экономика

Использовать при изготовлении продуктов йодированную соль предложил Минздрав

Минздрав предложил использовать при изготовлении продуктов йодированную соль, пишет газета «Известия».

Подготовленный в ведомстве законопроект предполагает, что с 1 июня 2020 года производители хлебобулочных изделий должны будут использовать при изготовлении продукции йодированную соль, а с 1 июня 2021 года обогащать всю пищевую соль сорта экстра, высшего и первого помола йодатом калия. С 1 июня 2022 года планируется введение такой обязанности для всех производителей. Исключения составят только те продукты, при изготовлении которых технологически не предусматривается использование данного ингредиента.

Авторы документа считают, что такая новация поможет устранить йододефицит у населения, в условиях которого повышается риск рака щитовидной железы, встречаются случаи йододефицитного кретинизма. Лечение и медико-социальная реабилитация пациентов с заболеванием щитовидной железы, по данным Эндокринологического научного центра ведомства, обходится в 275 млрд рублей ежегодно.

Нововведения поддержали Минпромторг и Роспотребнадзор, поступили замечания от Минсельхоза и Минюста. В ФИЦ питания и биотехнологии заметили, что нет смысла использовать йодированную соль в продукции, требующей термической обработки. В Федеральном научном центре пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН не одобрили новацию. Эксперты опасаются, что в случае принятия законопроекта с прилавков могут исезнуть соления, а колбаса поменяет привычный цвет. 

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