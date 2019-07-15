0
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15:04
Россияне стали больше тратить на еду
09:48
Россияне не готовы отказаться от мороженого
19:30
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
10:33
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
16:31
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
13:23
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
Еще новости
Экономика

В 2018 году у коррупционеров изъяли имущество на 2 млрд рублей

В 2018 году у коррупционеров изъяли имущество, деньги и ценности на общую сумму порядка 2 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По его словам, более 1,6 млрд рублей возместили добровольно.

Александр Бастрыкин рассказал, что для обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества был принят ряд мер, в том числе наложен арест на имущество на сумму свыше 15 млрд рублей.

Глава СКР подчеркнул, что наступательность такой работы постоянно возрастает, так как коррупционные преступления напрямую препятствуют развитию отечественной экономики. «Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей», — добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Россияне стали больше тратить на еду
13 июля 2019
Россияне стали больше тратить на еду
Россияне не готовы отказаться от мороженого
13 июля 2019
Россияне не готовы отказаться от мороженого
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
09 июля 2019
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
08 июля 2019
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
04 июля 2019
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
03 июля 2019
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
02 июля 2019
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период

Идет загрузка...