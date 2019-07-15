В 2018 году у коррупционеров изъяли имущество на 2 млрд рублей

09:02, 16 июля 2019, ПАИ

В 2018 году у коррупционеров изъяли имущество, деньги и ценности на общую сумму порядка 2 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По его словам, более 1,6 млрд рублей возместили добровольно.

Александр Бастрыкин рассказал, что для обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества был принят ряд мер, в том числе наложен арест на имущество на сумму свыше 15 млрд рублей.

Глава СКР подчеркнул, что наступательность такой работы постоянно возрастает, так как коррупционные преступления напрямую препятствуют развитию отечественной экономики. «Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей», — добавил он.