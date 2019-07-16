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Общество

Трое подростков-вандалов разгромили парк в Острове

В ночь на 15 июля в Острове на территории городского парка на улице 24 Октября трое подростков повредили два памятника, цветочные клумбы, опрокинули скамейки и урны, после чего скрылись. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Преступниками оказались учащиеся одной из школ в Острове. Двоим – по 14 лет, третьему – 17. Их заметил сотрудник ДПС, который в это время проезжал рядом. Очевидцем также стал и местный житель, он запомнил приметы молодых людей и помог их разыскать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 214 (вандализм) Уголовного кодекса Российской Федерации.

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