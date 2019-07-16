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Общество

Молодежный форум «Без границ» начинает работу в Псковской области

Международный молодежный форум «Без границ» начинает работу в Псковской области. Его площадкой стал национальный парк «Себежский» (Себежский район), где 16 июля состоялась церемония открытия мероприятия. Участниками стали около 300 человек из России и Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Форум продлится до 21 июля. За эти дни молодые люди примут участие в шести образовательных программах, которые включают направления патриотического, добровольческого, политического, медийного, международного и студенческого характера. Кроме этого, пройдут лекции и круглые столы, мастер-классы и экспертные консультации.

Программный директор форума Ольга Ефремова рассказала, что мероприятия рассчитаны на максимальное вовлечение участников в проектную деятельность. В качестве спикеров образовательной программы на форум пригласили известных преподавателей ассоциации тренеров РСМ, а также федеральных проектных менеджеров и экспертов.

В палаточном городке для участников форума подготовлен современный сценический комплекс, шатры с мультимедийным оборудованием и несколько арт-объектов: стилизованное псковское подворье, лесная фотозона с качелями и партизанская деревня.

Организаторы форума — управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и ПсковГУ при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области имени «Святой равноапостольной княгини Ольги».

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