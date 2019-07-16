Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»

12:07, 16 июля 2019, ПАИ

Игры, мастер-классы, квесты и спортивные площадки ждут псковичей на экологическом празднике «РосянкаFEST», который пройдет 27 июля в 11:00 в Детском парке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль готовит Полистовский заповедник к своему 25-летию вместе с «Комсомольской правдой-Псков». Девиз - «И повеселиться, и знаниями обогатиться!» Запланированы подвижные, спортивные, настольные и «напольные» игры.

«Ну, а если вы не хотите вязнуть в «болоте», отправляйтесь на спортивную площадку или блистайте знаниями. Даем подсказку: повторите названия птиц, следы животных и, желательно, жизненный цикл комаров. Да не пугайтесь! А на что вам логика и интуиция?» - отметили организаторы.

Также Полистовский заповедник приготовил для гостей фестиваля мастер-класс по изготовлению эко-сумок из хлопка и льна. Изделие можно будет расписать своими руками, для желающих организаторы приготовили трафареты.

Праздник «РосянкаFest» назван в честь хищного растения росянки - одного из четырех символов Полистовского заповедника. Гостей фестиваля познакомят с особенностями заповедника и других особо охраняемых природных территорий Псковской области.

Фестиваль пройдёт на нескольких площадках. Помимо мастер-классов и других активностей запланирован концерт для жителей и гостей Пскова.