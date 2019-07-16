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Общество

Превышение предельного соотношения зарплат директора и сотрудников выявили в 7 учреждениях Псковской области

В семи бюджетных учреждениях Псковской области зафиксировали превышение предельного уровня соотношения зарплат руководителя и сотрудников. В пяти из них такое превышение было по зарплате руководителя, в трёх - заместителей руководителя, в одном – бухгалтера.  Об этом сообщила начальник контрольного управления администрации региона Татьяна Смирнова на заседании администрации Псковской области 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Речь идёт о пяти учреждениях образования и двух учреждениях здравоохранения. В частности, превышение предельного уровня соотношения зарплат по руководителю было зафиксировано в центре специального образования №2, по заместителю директора и главному бухгалтеру — в специальном учебно-воспитательном учреждении, по заместителю директора — в Пушкиногорской санаторной школе-интернат, по директору и заместителю директора — в Красногородской специальной (коррекционной) школе-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, по директору — в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования, также по руководителям — в детском санатории «Великолукский» и Пушкиногорской межрайонной больнице.

Татьяна Смирнова также сообщила, что в 2018 году уровень соотношения по должностям руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера в 162 учреждениях области соответствовал установленному.  

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