Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области

14:47, 16 июля 2019, ПАИ

Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» заработает в Псковской области. Об этом с заседания администрации региона 16 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что принятие программы связано с необходимостью своевременного достижения контрольной точки федерального проекта «Борьба с онкологическим заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение».

По ее словам, программа включает анализ текущего состояния оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и перечень мероприятий. Основными мероприятиями являются противодействие факторам риска онкологических заболеваний и комплекс мер первичной и вторичной профилактики злокачественных новообразований (ЗНО). Кроме них, как отметила Марина Гаращенко, будет сделан упор на развитие амбулаторного звена онкологической службы – создание к 2024 году 3 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) – в 2019 году на базе Псковской городской поликлиники, в 2020 году – на базе Великолукской межрайонной больницы и в 2021 году – на базе Островской межрайонной больницы.

Также в число основных мероприятий вошло совершенствование специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях – переоснащение и дооснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь при ЗНО. Это касается Псковского областного клинического онкологического диспансера, включая его Великолукский филиал, и Псковской областной клинической больницы. Марина Гаращенко сказала, что в рамках данного мероприятия появится возможность обновления тех видов медицинского оборудования диспансера, которые в течение последнего времени находятся в неисправном состоянии (МРТ, КТ и другие).

Помимо этого, основными мероприятиями станут развитие системы медицинской реабилитации при ЗНО, включая открытие кабинета медицинской реабилитации в Псковском подразделении онкодиспансера, и оказание паллиативной медицинской помощи при ЗНО (деятельность хосписа имени Святой Марфы-Марии и коек сестринского ухода на базе районных и межрайонных больниц).

Также, по словам Марины Гаращенко, уделят внимание кадровому обеспечению медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с ЗНО. Она отметила, что данный комплекс мероприятий реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций Псковской области квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение» с ежегодным привлечением в медицинские организации области не менее 20 врачей, оказывающих помощь при ЗНО, а также не менее 5 онкологов.

Марина Гаращенко добавила, что к 2024 году итогом программы должно стать снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных (с 245,6 до 228,9 случая на 100 тыс. населения), увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях (с 51,2% до 58,6%), повышение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,3% до 60,0%), а также снижение одногодичной летальности больных ЗНО (с 24,5% до 20,5%).