Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области

14:59, 16 июля 2019, ПАИ

После внедрения региональной программы Псковской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» к 2024 году смертность в регионе от инфаркта должна снизится до 61,6 на 100 тыс. населения, от ОНМК - до 143,8 на 100 тыс. населения, больничной летальности от инфаркта миокарда - до 8%, от ОНМК - до 14%. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, выступая с докладом на заседании администрации Псковской области 16 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, принятие программы также повысит отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств при острых формах ИБС до 60% или до 1600 в год в абсолютных цифрах, а доля профильных госпитализаций пациентов с инсультами увеличится до 97%. Также повысится эффективность использования диагностического и терапевтического оборудования, в том числе ангиографических комплексов, ультразвуковых аппаратов экспертного класса, магнитно-резонансных томографов, компьютерных томографов для лечения пациентов с БСК.

В своем докладе Марина Гаращенко отметила, что принятие данной программы связано с необходимостью своевременного достижения контрольной точки федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», согласно которому до 1 июля 2019 субъекты Российской Федерации должны принять нормативные правовые акты об утверждении региональных программ.

В структуру региональной программы вошли мероприятия по реализации популяционной стратегии профилактики, первичную профилактику и снижение факторов риска ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний), вторичной профилактики ССЗ, совершенствование работы скорой медицинской помощи при ССЗ, развитие структуры специализированной медицинской помощи, системы медицинской реабилитации при ССЗ, оказание паллиативной медицинской помощи при тяжелых необратимых последствиях ССЗ, кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи, обеспечение взаимодействия с профильным национальным медицинским центром (НМИЦ имени В. А. Алмазова), развитие системы внутреннего контроля качества медицинской помощи, внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ.