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Общество

Почти 8 млн рублей направят на реконструкцию Петровского парка в Великих Луках

Петровский парк в Великих Луках – объект культурного наследия федеральная значения – ожидает реконструкция. Как сообщили Псковскому агентству информации в РосТендер, на обновление парка на берегу реки Ловать направят 7,9 млн рублей из государственной казны.

Концепция реконструкции парка стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

Администрация Великих Лук объявила тендер на разработку проектно-сметной документации. Заявки необходимо направить до 24 июля. Итоги тендера подведут 26 июля. Готовый проект необходимо сдать к октябрю 2019 года.

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