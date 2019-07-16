Почти 8 млн рублей направят на реконструкцию Петровского парка в Великих Луках

19:30, 16 июля 2019, ПАИ

Петровский парк в Великих Луках – объект культурного наследия федеральная значения – ожидает реконструкция. Как сообщили Псковскому агентству информации в РосТендер, на обновление парка на берегу реки Ловать направят 7,9 млн рублей из государственной казны.

Концепция реконструкции парка стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

Администрация Великих Лук объявила тендер на разработку проектно-сметной документации. Заявки необходимо направить до 24 июля. Итоги тендера подведут 26 июля. Готовый проект необходимо сдать к октябрю 2019 года.