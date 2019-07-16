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Общество

Контрактник из Ленобласти добровольно сознался псковским следователям в продолжительной неявке на службу

Военнослужащего по контракту – младшего сержанта – привлекли к уголовной ответственности за неявку на службу без уважительных причин сроком свыше одного месяца, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Контрактник с целью уклонения от службы не прибыл 26 января 2018 года в войсковую часть, которая дислоцируется в Луге Ленинградской области. 17 марта того же года младший сержант добровольно пришел в ВСО СК России по Псковскому гарнизону и сообщил, что самовольно находится вне части продолжительное время.

Суд признал нарушителя виновным по части 4 статьи 337 УК РФ, а также назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

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