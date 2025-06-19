Стобалльница по литературе из Пскова рассказала, как готовилась к ЕГЭ

21:40, 19 июня 2025, ПАИ

Выпускница ПИЛГ Виктория Михалёва из Пскова набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе, сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В 2025 году Виктория Михалёва подготовилась к двум испытаниям – к Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку и к ЕГЭ по литературе. С лета она ежедневного занималась по три часа, сочетая школьную программу с дополнительной самостоятельной работой. Под руководством учителя литературы Ирины Вахитовой углублённо изучала произведения, анализировала работы предыдущих лет и тренировалась в написании сочинений. Параллельно готовилась к олимпиаде.

«За 11 месяцев я написала более 40 сочинений, три пробника, выучила 150 стихотворений и 30 страниц формата А4 с цитатами из прозы, а также прочла 28 обязательных произведений из кодификатора», – призналась выпускница.

В итоге она стала победительницей на заключительном этапа ВсОШ по английскому языку и набрала сто баллов по ЕГЭ по литературе.

«Этот успех стал возможен благодаря подготовке, дисциплине и поддержке педагогов», – отметили в комитете, поздравив девушку с успехом.

Ранее сообщалось в этом году с ЕГЭ удалили 608 человек, в том числе 189 – за использование телефонов.