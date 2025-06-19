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Общество

Две территории благоустроят в Псковском районе по госпрограмме в 2026 году

Общественная территория на улице Набережной в деревне Родина и пространство у Тепличного проезда в деревне Писковичи получили поддержку жителей Псковского района и войдут в адресный перечень благоустройства на 2026 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

На улице Набережной в деревне Родина планируется благоустройство зелёных зон и создание удобного спуска к набережной реки Великой. За проект проголосовали 3 340 человек. За благоустройство пространства у Тепличного проезда в деревне Писковичи свой голос отдали 2 262 человека.

В рамках проекта планируется устройство ограждения для оформления границ территории, создание удобной парковки, строительство пешеходной дорожки на всей территории участка. Кроме того, будет благоустроено пространство вокруг пруда, которое станет местом для отдыха и прогулок. Реализация проекта позволит создать современное и функциональное общественное пространство.

Напомним, в общественном голосовании за объекты Псковского района приняло участие более восьми тысяч человек.

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