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Общество

«КаверинкаФест» пройдёт в Пскове 28 июня

На музыкально-литературный фестиваль «КаверинкаФест», посвящённый Всемирному дню молодёжи, приглашают псковичей 28 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: ПОБДЮ имени В. А. Каверина

«Приходите с друзьями, наслаждайтесь хорошей музыкой и поддержите наших талантливых исполнителей – Антона Тарасова, «Опаловый цветок», Константина Духанского, Анастасию Гукову, Марию Вихрову», – пригласили в пресс-службе библиотеки имени В. А. Каверина.

Мероприятие состоится в библиотеке имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а) 28 июня.

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