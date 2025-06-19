«КаверинкаФест» пройдёт в Пскове 28 июня
На музыкально-литературный фестиваль «КаверинкаФест», посвящённый Всемирному дню молодёжи, приглашают псковичей 28 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Приходите с друзьями, наслаждайтесь хорошей музыкой и поддержите наших талантливых исполнителей – Антона Тарасова, «Опаловый цветок», Константина Духанского, Анастасию Гукову, Марию Вихрову», – пригласили в пресс-службе библиотеки имени В. А. Каверина.
Мероприятие состоится в библиотеке имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а) 28 июня.
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