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Общество

В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России

С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза. Об этом пишет газета «Известия» со сслылкой на обзор закредитованности населения, который подготовил СРО НАПКА.

За 5 месяцев текущего года банки закредитовали граждан на 16 млн рублей, кредитные обязательства имеют 75% активного населения. 10% заемщиков зарабатывают меньше 50 тысяч рублей в месяц и тратят на погашение кредита больше половины своего заработка, а те, кто зарабатывает 20 тыс. рублей – 2,3 млн человек. После выплаты кредита у них остается 11-12 тысяч рублей, что близко к прожиточному минимуму региона, который принято называть «чертой бедности».

Среднему заемщику в России нужно 11 месячных зарплат чтобы погасить кредит.

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