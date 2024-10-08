Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу за Божественной литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

22:31, 08 октября 2024, ПАИ

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры сегодня, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, 8 октября. Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил патриарху, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

В богослужении также приняли участие патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност и другие.

В соборе молились архиереи, настоятельницы женских монастырей, священнослужители, монашествующие и паломники, прибывшие на торжества в Троице-Сергиеву лавру. Богослужебные песнопения исполнил братский хор Троице-Сергиевой лавры под управлением иеромонаха Нестора (Волкова) и Сергея Сухарева.

По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил в Успенском соборе молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Затем предстоятель Русской православной церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.