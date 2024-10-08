В Псковском районе автомобиль с пьяным водителем врезался в дорожные ограждения и вылетел на обочину

22:13, 08 октября 2024, ПАИ

В Псковском районе водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, в результате машина протаранила дорожные ограждения и вылетела на обочину. ДТП произошло на втором километре автодороги Псков – деревня Родина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Медицинская помощь была оказана водителю на месте, от госпитализации он отказался.

По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он также отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.