В Псковском районе автомобиль с пьяным водителем врезался в дорожные ограждения и вылетел на обочину
В Псковском районе водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, в результате машина протаранила дорожные ограждения и вылетела на обочину. ДТП произошло на втором километре автодороги Псков – деревня Родина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Медицинская помощь была оказана водителю на месте, от госпитализации он отказался.
По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он также отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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В Псковском районе автомобиль с пьяным водителем врезался в дорожные ограждения и вылетел на обочину
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